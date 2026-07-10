«Некоторые игроки не были готовы». Тренер Марокко – о матче с Францией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби рассказал, что некоторые игроки команды не были готовы выйти на поле в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Франции (0:2).

«Мы должны продолжать работать. У нас были потери, потому что некоторые игроки не были готовы выйти на поле. Есть разочарование… Но будущее будет лучше и прекраснее», — приводит слова Уаби Morocco world news.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.