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«Это нечто исключительное». Дембеле — о выходе Франции в 1/2 финала ЧМ-2026

«Это нечто исключительное». Дембеле — о выходе Франции в 1/2 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал победу в матче 1/4 финала с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Мы очень счастливы. Быть в числе четырёх лучших команд мира, выйти в третий подряд полуфинал чемпионата мира со сборной Франции — это нечто исключительное. Мы сохраним эту концентрацию, чтобы пройти весь путь до конца

Я уже десять лет выступаю за сборную Франции и теперь являюсь одним из самых опытных игроков команды. Поэтому важно поддерживать партнёров и быть одним из тех, кто ведёт команду за собой. Как я уже сказал, нужно было сохранять максимальную концентрацию, потому что мы знали, что Марокко — очень непростой соперник. Мы оставались сосредоточенными на протяжении всего матча и были вознаграждены за это», — приводит слова Дембеле RMC Sport со ссылкой на beIN Sports и M6.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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