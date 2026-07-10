Бубнов поставил оценки игрокам сборной Аргентины за матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру сборной Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Египта. Сборная Аргентины одержала победу со счётом 3:2 и получила оценку «пять».

По подсчётам Бубнова, национальная команда Аргентины за игру набрала 995 технико-тактических действий при 16% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.