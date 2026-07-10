Сборная Франции одержала восьмую победу подряд

Сборная Франции обыграла национальную команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0, тем самым одержав восьмую победу подряд.

Французы одержали шесть побед на чемпионате мира 2026 года, пропустив только два гола на групповом этапе, а ранее выиграли в матчах отборочного турнира к первенству планеты у сборных Азербайджана (3:1) и Украины (4:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.