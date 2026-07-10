Рабьо: очень немногие поколения игроков сборной Франции могли пережить нечто подобное

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу в матче 1/4 финала с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

«В те моменты, когда мяч был не у нас и мы позволяли им владеть им, мы чувствовали, что они не создают опасности и нам нечего бояться этой команды. Именно такое ощущение было у нас на поле.

При этом это всё равно команда, которая в любой момент может решить эпизод за счёт своих выдающихся индивидуальностей. Мы сыграли очень дисциплинированно, грамотно распоряжались мячом и не выпали из игры даже после незабитого пенальти Мбаппе. Это показывает силу нашей команды. Мы продемонстрировали стойкость и решимость.

Мы вовсе не воспринимаем как должное выход в третий подряд полуфинал чемпионата мира. В раздевалке все были очень счастливы. У нас исключительная команда. Для меня это уже второй чемпионат мира. Очень немногие поколения игроков сборной Франции могли пережить нечто подобное. Это действительно нечто исключительное», — приводит слова Рабьо RMC Sport со ссылкой на beIN Sports и M6.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.