Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рабьо: очень немногие поколения игроков сборной Франции могли пережить нечто подобное

Рабьо: очень немногие поколения игроков сборной Франции могли пережить нечто подобное
Комментарии

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу в матче 1/4 финала с Марокко (2:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«В те моменты, когда мяч был не у нас и мы позволяли им владеть им, мы чувствовали, что они не создают опасности и нам нечего бояться этой команды. Именно такое ощущение было у нас на поле.

При этом это всё равно команда, которая в любой момент может решить эпизод за счёт своих выдающихся индивидуальностей. Мы сыграли очень дисциплинированно, грамотно распоряжались мячом и не выпали из игры даже после незабитого пенальти Мбаппе. Это показывает силу нашей команды. Мы продемонстрировали стойкость и решимость.

Мы вовсе не воспринимаем как должное выход в третий подряд полуфинал чемпионата мира. В раздевалке все были очень счастливы. У нас исключительная команда. Для меня это уже второй чемпионат мира. Очень немногие поколения игроков сборной Франции могли пережить нечто подобное. Это действительно нечто исключительное», — приводит слова Рабьо RMC Sport со ссылкой на beIN Sports и M6.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Матета был лучше готов, чем я». Мбаппе — о своей замене в матче с Марокко на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android