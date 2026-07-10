Испания — Бельгия: где смотреть матч 1/4 финала ЧМ-2026, кто покажет

Сегодня, 10 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель матча в полуфинале чемпионата мира сыграет с национальной командой Франции во вторник, 14 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).