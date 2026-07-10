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«Раньше с таким не сталкивался». Мбаппе – о ситуации с пенальти в матче с Марокко

«Раньше с таким не сталкивался». Мбаппе – о ситуации с пенальти в матче с Марокко
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о ситуации с нереализованным пенальти в четвертьфинальном матче с Марокко (2:0) на ЧМ-2026. Пенальти был назначен на 25-й минуте. С момента фола до удара прошло 3 минуты и 11 секунд. 1 минуту и 42 секунды Мбаппе ждал «на точке» своего удара: всё это время исполнение стандарта затягивалось.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Я плохо пробил свой пенальти, но ситуация была непростой. Получилась настоящая неразбериха: арбитр сначала сказал мне, что будет пенальти, и я начал готовиться к удару. Затем он подошёл и сообщил, что, возможно, пенальти всё-таки не будет. Я позволил этому сбить себя с концентрации, потому что раньше никогда не сталкивался с таким сценарием», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

Мбаппе в матче с Марокко забил гол и сделал результативную передачу.

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