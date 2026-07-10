«100-процентный пенальти!» Бубнов — о падении Салаха в штрафной Аргентины

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение по эпизоду с падением нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в штрафной национальной команды Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. После этого момента Аргентина начала атаку, в которой полузащитник Энцо Фернандес забил победный гол — 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

«Я 10 раз посмотрел в замедленном темпе, пошагово. 100-процентный пенальти!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).