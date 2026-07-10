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«Астон Вилла» оценила Роджерса в рекордную для АПЛ сумму на фоне интереса «Арсенала»

«Астон Вилла» оценила Роджерса в рекордную для АПЛ сумму на фоне интереса «Арсенала»
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Лондонский «Арсенал» может столкнуться с серьезным финансовым препятствием в попытке приобрести полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Бирмингемский клуб не намерен расставаться с одним из своих лидеров без рекордной компенсации. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Вилла» рассчитывает получить за 23-летнего англичанина около £130 млн (€151,8 млн). Роджерс связан с клубом долгосрочным контрактом, который действует еще пять лет, поэтому руководство не испытывает необходимости снижать требования. Сообщается, что футболист входит в число приоритетных целей главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

В прошлом сезоне Роджерс провел 37 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 10 мячей и сделал семь результативных передач.

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