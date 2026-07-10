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«Арсенал» и «Тоттенхэм» вступили в борьбу за звезду «РБ Лейпциг» — TEAMtalk

«Арсенал» и «Тоттенхэм» вступили в борьбу за звезду «РБ Лейпциг» — TEAMtalk
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в приобретении одного из самых перспективных атакующих игроков Бундеслиги — норвежского вингера Антонио Нусы из «РБ Лейпциг». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, два лондонских клуба внимательно следят за 21-летним футболистом. Немецкий клуб оценивает игрока сборной Норвегии примерно в £ 51 млн (€ 59 млн). При этом интерес к Нусе проявляет и «Барселона», однако ожидается, что игрок больше склоняется к переходу в Премьер-лигу.

В прошлом сезоне норвежский вингер провёл 31 матч в чемпионате Германии, забив четыре мяча и сделав три результативные передачи.

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