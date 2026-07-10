«Ждём от него ещё больше голов». Дембеле – о Мбаппе после матча с Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о форварде Килиане Мбаппе после нереализованного пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 со сборной Марокко (2:0). Форвард не забил пенальти в первом тайме.

— Килиан Мбаппе никогда не сомневается в себе. Даже после незабитого пенальти

— Это невероятный футболист и наш капитан. Он не знает, что такое сомнения, у него выдающаяся психология. Мы ждём от Килиана ещё больше голов», — приводит слова Дембеле L'Équipe.

Мбаппе в матче с Марокко забил гол и отметился результативной передачей, став лучшим игроком этой встречи.

В полуфинале ЧМ-2026 национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).