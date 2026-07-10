Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Лондоне после вылета команды с ЧМ-2026

После поражения сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года в Лондоне были усилены меры безопасности, сообщает Mirror. Сотрудники полиции в защитной экипировке прибыли на улицы британской столицы на фоне столкновений среди болельщиков.

Марокканская команда в четвертьфинальном матче уступила Франции со счётом 0:2. После завершения встречи большие группы фанатов собрались на знаменитой улице Эджвер-роуд в северо-западной части Лондона.

В социальных сетях появились кадры столкновений между болельщиками. На месте происшествия присутствовало большое количество сотрудников экстренных служб.

Сообщается, что ещё во время перерыва в матче на улицах начались беспорядки: фанаты запускали фейерверки. Некоторые болельщики перекрывали движение, стояли на ограждениях и размахивали флагами Марокко.

На одном из кадров заметен полицейский, лежащий на земле, рядом с ним работали сотрудники экстренных служб. По данным СМИ, он получил травмы. Также сообщается о нескольких задержаниях в связи с инцидентом.