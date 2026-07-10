Расписание матчей 1/4 финала ЧМ по футболу 2026 на 10 июля 2026

10 июля продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Состоится один матч четвертьфинала.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 10 июля (время московское):

22:00. Испания – Бельгия.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с национальной командой Франции, которая ранее в четвертьфинале обыграла Марокко (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.