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Касильяс предложил революционное решение проблемы пауз на «водопой» на ЧМ-2026

Касильяс предложил революционное решение проблемы пауз на «водопой» на ЧМ-2026
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Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс предложил изменить формат футбольных матчей после введения пауз на «водопой» во время игр чемпионата мира 2026 года.

«Учитывая, что перерывы на «водопой» во время матчей становятся привычными, не кажется ли вам, что разделить игру на четыре периода по 25 минут было бы хорошей идеей для футбольных встреч? Оставлю это вам на размышление», – написал Касильяс в соцсети.

Обязательные трёхминутные паузы в середине каждого тайма были введены на ЧМ-2026. Ранее ФИФА сообщила, что данной процедуры не будет на играх Евро-2028.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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