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Аршавин знает, за счёт чего Бельгия может победить Испанию в матче 1/4 финала ЧМ-2026

Аршавин знает, за счёт чего Бельгия может победить Испанию в матче 1/4 финала ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, за счёт чего сборная Бельгии может обыграть Испанию в матче четвертьфинала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шанс Бельгии — это Тибо Куртуа. И Лукаку, который может выйти на замену и забить», — сказал Аршавин в эфире программы на «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия состоится 10 июля. Игра пройдёт в Инглвуде (США) на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В полуфинале победителя данной пары ждёт национальная команда Франции.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

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