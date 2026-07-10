Аршавин знает, за счёт чего Бельгия может победить Испанию в матче 1/4 финала ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, за счёт чего сборная Бельгии может обыграть Испанию в матче четвертьфинала ЧМ-2026.

«Шанс Бельгии — это Тибо Куртуа. И Лукаку, который может выйти на замену и забить», — сказал Аршавин в эфире программы на «Матч ТВ».

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия состоится 10 июля. Игра пройдёт в Инглвуде (США) на стадионе «Соу-Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В полуфинале победителя данной пары ждёт национальная команда Франции.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.