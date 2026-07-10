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«Вице-мисс Россия» и бывшая девушка Тимати стала ведущей спортивных новостей

«Вице-мисс Россия» и бывшая девушка Тимати стала ведущей спортивных новостей
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Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова стала ведущей спортивных новостей. Она провела выпуск в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Кадр из трансляции

«Сегодня я преодолела ещё один барьер — случился первый мой прямой эфир на телевидении. Конечно, он не идеален, ведь для меня это было гораздо более волнительно, чем просто записывать тракты (на телевидении так называют репетиции съёмок. – Прим. «Чемпионата»). Осознание того, что у тебя нет права на ошибку, всё же триггерит, и совсем не стрессовать тут могут только настоящие профессионалы своего дела», — написала Решетова в соцсетях.

Она добавила, что получает большое удовольствие от работы в кадре и планирует «довести свои навыки до максимальных показателей».

В 2014 году Решетова завоевала титул «Вице-мисс Россия».

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