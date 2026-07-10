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Эдуард Мор рассказал, почему сборная Марокко проиграла Франции на ЧМ-2026

Эдуард Мор рассказал, почему сборная Марокко проиграла Франции на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении сборной Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с национальной командой Франции (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«После второго мяча сборная Марокко не верила в себя. Не получилось интересной концовки. У них не было игрока, который внушил бы им эту веру», — сказал Мор в эфире программы «Матч ТВ».

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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