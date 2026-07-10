Эдуард Мор рассказал, почему сборная Марокко проиграла Франции на ЧМ-2026

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении сборной Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с национальной командой Франции (0:2).

«После второго мяча сборная Марокко не верила в себя. Не получилось интересной концовки. У них не было игрока, который внушил бы им эту веру», — сказал Мор в эфире программы «Матч ТВ».

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.