Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал, игрока какого амплуа не хватает сборной Испании

Аршавин рассказал, игрока какого амплуа не хватает сборной Испании
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, футболиста какого амплуа не хватает сборной Испании.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с командой Бельгии 10 июля в Лос‑Анджелесе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания жиденько начала, но прибавляет от игры к игре. Они напоминают «Барселону» лучших времён. Но им не хватает центрального нападающего. Испанцы пройдут Бельгию, но проиграют сборной Франции в полуфинале», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«В России масштаб гуляний был в разы больше, чем в США». Первый чемпионат мира Аршавина
Эксклюзив
«В России масштаб гуляний был в разы больше, чем в США». Первый чемпионат мира Аршавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android