Аршавин рассказал, игрока какого амплуа не хватает сборной Испании

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, футболиста какого амплуа не хватает сборной Испании.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с командой Бельгии 10 июля в Лос‑Анджелесе.

«Испания жиденько начала, но прибавляет от игры к игре. Они напоминают «Барселону» лучших времён. Но им не хватает центрального нападающего. Испанцы пройдут Бельгию, но проиграют сборной Франции в полуфинале», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).