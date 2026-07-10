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Тимощук обозначил недостаток сборной Марокко в матче с Францией на ЧМ-2026

Тимощук обозначил недостаток сборной Марокко в матче с Францией на ЧМ-2026
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук обозначил недостаток сборной Марокко в матче с Францией на стадии 1/4 финала чемпионата мира — 2026. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу французов. По мнению Тимощука, марокканцам не хватило контратак, особенно в первом тайме.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«В первом тайме Франция полностью доминировала — по голевым и созданным моментам неплохо смотрелись. Марокко оборонялось большими силами — хотелось, чтобы они действовали лучше в контригре. Расчёт, наверное, был на то, что у Франции во втором тайме будет меньше сил. Но какая‑то контригра всё же должна была появиться», — сказал Тимощук в эфире телеканала «Матч ТВ».

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