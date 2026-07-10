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«Наплевал» на протокол, приличия и статус». Собчак — о Трампе на ЧМ-2026

«Наплевал» на протокол, приличия и статус». Собчак — о Трампе на ЧМ-2026
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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня» заявила о «вопиющей» и «безоглядной» наглости президента США Дональда Трампа на чемпионате мира по футболу — 2026.

Подобным образом Собчак прокомментировала вмешательство американского лидера в ситуацию с дисквалификацией форварда сборной США по футболу Фоларина Балогуна.

«Как я люблю Трампа за его вопиющую и безоглядную наглость номенклатурного рок-н-рольщика», — написала Собчак.

По её словам, Трамп «наплевал» на протокол, приличия и статус, чтобы позвонить и решить «вопросики» в международном спорте. Журналистка заявила, что ей сложно представить, чтобы любой другой президент поступил подобным образом.

«Одни страны у нас для мирового правопорядка равнее прочих, не так ли?» — отметила Собчак.

Сообщалось, что Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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