«Их сложно сдержать». Шалимов оценил сборную Франции на ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года. Он оценил игру французской команды. Накануне подопечные Дидье Дешама обыграли Марокко на стадии 1/4 финала со счётом 4:0.

«Французы хорошо выглядят. У них сбалансированный состав — сдержать их с такой атакой сложно. В полуфинале с Испанией, которая, надеюсь, туда попадёт, будет другая игра», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия. Соперник французов определится сегодня, 10 июля. Чемпионат мира продлится до 19 июля.