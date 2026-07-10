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«Их сложно сдержать». Шалимов оценил сборную Франции на ЧМ-2026

«Их сложно сдержать». Шалимов оценил сборную Франции на ЧМ-2026
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года. Он оценил игру французской команды. Накануне подопечные Дидье Дешама обыграли Марокко на стадии 1/4 финала со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Французы хорошо выглядят. У них сбалансированный состав — сдержать их с такой атакой сложно. В полуфинале с Испанией, которая, надеюсь, туда попадёт, будет другая игра», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия. Соперник французов определится сегодня, 10 июля. Чемпионат мира продлится до 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
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