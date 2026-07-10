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Блогерша выложила клип с дочерью, похожей на Холанда. У ролика — 60 млн просмотров за день

Блогерша выложила клип с дочерью, похожей на Холанда. У ролика — 60 млн просмотров за день
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Видео российской девушки-блогера Анастасии Костромитиной, в котором она шутит над своим сходством с форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом, за сутки набрало более 60 млн просмотров.

Ролик опубликовала в соцсети её мама: «Мне кажется или моя дочь похожа на звезду?» Видео также собрало более 50 тысяч комментариев, а также свыше 3,2 млн лайков.

«Доброе утро, друзья! Забила два гола для новых подписчиков. Столько просмотров за ночь. Спасибо, Эрлинг, что мы похожи», – прокомментировала Костромитина в соцсети.

Ранее Эрлинг Холанд оценил шансы Норвегии на победу на ЧМ-2026: по его словам, шансы очень низкие.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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