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«Это не самая сильная сборная Франции». Мбаппе оценил свою национальную команду

«Это не самая сильная сборная Франции». Мбаппе оценил свою национальную команду
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свою национальную команду после победы над Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. По мнению футболиста, нынешняя версия сборной Франции — не самая сильная за всю историю. Однако у текущей команды самый большой потенциал, считает Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Это не самая сильная сборная Франции в истории, но у неё самый большой потенциал! Я всегда говорил, что лучшие команды — это те, которые побеждают», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия. Соперник французов определится сегодня, 10 июля. Чемпионат мира продлится до 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
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