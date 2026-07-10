«Это не самая сильная сборная Франции». Мбаппе оценил свою национальную команду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил свою национальную команду после победы над Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. По мнению футболиста, нынешняя версия сборной Франции — не самая сильная за всю историю. Однако у текущей команды самый большой потенциал, считает Мбаппе.

«Это не самая сильная сборная Франции в истории, но у неё самый большой потенциал! Я всегда говорил, что лучшие команды — это те, которые побеждают», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия. Соперник французов определится сегодня, 10 июля. Чемпионат мира продлится до 19 июля.