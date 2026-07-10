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Бренд соусов Heinz выпустил пакетики с кетчупом и горчицей в виде футбольных карточек

Бренд соусов Heinz выпустил пакетики с кетчупом и горчицей в виде футбольных карточек
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Бренд Heinz представил лимитированную серию упаковок соусов Penalty Packets, вдохновлённую красными и жёлтыми карточками футбольных арбитров, об этом информирует портал Dans Ta Pub.

Новая упаковка повторяет форму и цвет судейских карточек: кетчуп выпускается в красном пакетике, а горчица — в жёлтом. При этом объём каждой упаковки вдвое превышает стандартную порцию — таким образом компания решила обыграть одну из самых распространённых жалоб покупателей: привычных пакетиков соуса часто не хватает к картофелю фри, бургерам и другим закускам.

Слоган компании: «Назовите фолом отсутствие вкуса»

Слоган компании: «Назовите фолом отсутствие вкуса»

Фото: из соцсетей

Концепцию разработало внутреннее креативное агентство Heinz — The Kitchen. В основе кампании лежит переосмысление одного из главных символов футбола: если на поле красная и жёлтая карточки означают наказание за нарушение правил, то в новой кампании они становятся «штрафом» за недостаток соуса.

Фото: из соцсетей

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

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