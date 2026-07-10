Гави: всегда мечтал забить ударом через себя в матче с Аргентиной

Полузащитник сборной Испании Гави рассказал о голе мечты и о том, с какой командой хотел бы встретиться в финале ЧМ-2026.

«Я всегда говорил, что хотел бы забить в финале чемпионата мира… Если я бы мог выбирать, то всегда мечтал забить ударом через себя и в матче с Аргентиной (смеётся). Но это всего лишь мечты, надеюсь, что они сбудутся. Что касается соперника, я бы сказал — Аргентина из-за Месси, но, когда мы выйдем в финал, мне всё равно, против кого играть», — приводит слова Гави Cadena SER.

Матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.