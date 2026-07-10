Сёстры-близняшки попали в кадр трансляции и произвели фурор на ЧМ-2026

В матче 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии (0:0), сыгранном на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США), в кадр трансляции попали сёстры-близняшки, болеющие за португальскую команду.

Фото: Кадр из трансляции

Этот момент произошёл в конце первого тайма, и девушки не смогли скрыть своего разочарования, поскольку их команда упустила возможность открыть счёт.

Вскоре после матча личности двух девушек быстро выяснились в интернете. Оказалось, это Матильда Нейва — девушка нападающего Франсишку Консейсау, и её сестра-близнец Мария Нейва.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Португалии впоследствии проиграла Испании в 1/8 финала ЧМ и покинула турнир.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).