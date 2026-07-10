Тимощук: «Спартак» — всегда принципиальный соперник для «Зенита»

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о подготовке санкт-петербургского клуба к новому сезону. Он также ответил о принципиальности противостояния со «Спартаком» в матче за Суперкубок России — 2026.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Готовимся к новому сезону — есть международные матчи, проводим хорошие спарринги. Матч за Суперкубок? «Спартак» — всегда принципиальный соперник», — сказал Тимощук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Игра за Суперкубок страны пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Зенит» сыграет за Суперкубок России как победитель РПЛ, «Спартак» — как обладатель Кубка России.