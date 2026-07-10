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Радимов обозначил, какой матч может стать «скрытым финалом» ЧМ-2026

Радимов обозначил, какой матч может стать «скрытым финалом» ЧМ-2026
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о возможной встрече сборных Франции и Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Он считает, что этот матч может стать «скрытым финалом» мирового первенства. Он отметил силу обеих команд.

«Это будет скрытый финал. Испанцы прибавляют от матча к матчу. Против Франции нельзя играть без контригры. Испанцам есть чем ответить. Это будет матч равных соперников. Не удивлюсь их победе на чемпионате мира», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Франция уже вышла в полуфинал ЧМ-2026, а Испании предстоит сыграть в 1/4 финала с Бельгией.

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