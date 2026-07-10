«Мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы». Оярсабаль — о матче с Бельгией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

«Это команда очень высокого уровня, в составе которой выступают важные игроки, все они играют в сильных лигах и больших клубах, поэтому лёгкой игры точно не будет. Мы понимаем, что, как и в матчах с Австрией и Португалией, нас ждёт очень сложная встреча, в которой соперник наверняка не позволит нам спокойно играть. Мы видим, что европейские сборные показывают очень высокий уровень, но мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы», — приводит слова Оярсабаля Cadena SER.

Матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.