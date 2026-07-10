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«Мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы». Оярсабаль — о матче с Бельгией на ЧМ-2026

«Мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы». Оярсабаль — о матче с Бельгией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это команда очень высокого уровня, в составе которой выступают важные игроки, все они играют в сильных лигах и больших клубах, поэтому лёгкой игры точно не будет. Мы понимаем, что, как и в матчах с Австрией и Португалией, нас ждёт очень сложная встреча, в которой соперник наверняка не позволит нам спокойно играть. Мы видим, что европейские сборные показывают очень высокий уровень, но мы сохраняем спокойствие и верим в свои силы», — приводит слова Оярсабаля Cadena SER.

Матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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