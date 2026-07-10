ФИФА не будет применять санкций к сборной Аргентины за песню о Фолклендских островах

ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом, об этом информирует Daily Mail.

Накануне появилась информация, что футболисты сборной Аргентины спели новую песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026. В 1/8 финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счётом 3:2.

В тексте песни упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994, а также желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США, а также Фолклендские острова.

По информации источника, ФИФА не планирует предпринимать какие-либо действия против Аргентины. Таким образом, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не столкнётся с какими-либо штрафными санкциями.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией — вооружённый конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны.

Примечательно, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.