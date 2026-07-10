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ФИФА не будет применять санкций к сборной Аргентины за песню о Фолклендских островах

ФИФА не будет применять санкций к сборной Аргентины за песню о Фолклендских островах
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ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом, об этом информирует Daily Mail.

Накануне появилась информация, что футболисты сборной Аргентины спели новую песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026. В 1/8 финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

В тексте песни упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994, а также желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США, а также Фолклендские острова.

По информации источника, ФИФА не планирует предпринимать какие-либо действия против Аргентины. Таким образом, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не столкнётся с какими-либо штрафными санкциями.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией — вооружённый конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны.

Примечательно, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.

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