Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026, битва взглядов Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру

Победа Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко, битва взглядов легендарного ирландца Конора Макгрегора и американца Макса Холлоуэя, первый нереализованный пенальти французского форварда Килиана Мбаппе.