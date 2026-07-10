Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

10 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, РПЛ, UFC, НБА

Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026, битва взглядов Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру
Комментарии

Победа Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко, битва взглядов легендарного ирландца Конора Макгрегора и американца Макса Холлоуэя, первый нереализованный пенальти французского форварда Килиана Мбаппе.

  1. Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026, у Мбаппе — гол+ассист.
  2. Прошла битва взглядов Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя после пресс-конференции.
  3. Килиан Мбаппе впервые за карьеру не реализовал пенальти на чемпионате мира.
  4. Результаты матчей 1/4 финала ЧМ по футболу — 2026 на 9 июля 2026 года.
  5. Касильяс предложил революционное решение проблемы пауз на «водопой» на ЧМ-2026.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 9 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  7. Килиан Мбаппе установил очередной бомбардирский рекорд на ЧМ.
  8. Мбаппе обошёл Месси в гонке за «Золотую бутсу» ЧМ-2026. У обоих — по восемь голов.
  9. Джон Кордоба — лучший игрок сезона по версии премии «Герои РПЛ».
  10. «Даллас» проиграл «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА. У Ищенко — семь очков.
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон
Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android