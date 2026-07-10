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Бренд контрацепции подсветил четвертьфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко

Бренд контрацепции подсветил четвертьфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко
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Известный бренд контрацепции Durex подсветил четвертьфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко. Игра проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

Накануне в своём официальном аккаунте в соцсети компания выложила фото, в котором представлены два продукта бренда в цветовой гамме стран-участниц четвертьфинала ЧМ-2026. Также были поставлены эмодзи в виде флагов сборных Франции и Марокко.

Фото: из соцсетей

Пользователям было предложено поучаствовать в голосовании, кто пройдёт в полуфинал. Дальше шла надпись «нужно лишь определиться с цветом «формы».

После выхода в полуфинал сборная Франции сыграет с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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