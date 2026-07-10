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Раскрыта позиция «Реала» по возможной продаже Вальверде

Раскрыта позиция «Реала» по возможной продаже Вальверде
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Мадридский «Реал» никогда всерьёз не рассматривал вариант продажи полузащитника Федерико Вальверде. Несмотря на слухи в СМИ, «Королевский клуб» рассчитывает на уругвайца в будущем. «Сливочные» полностью доверяют Вальверде, он останется капитаном команды на следующий сезон. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

Федерико Вальверде находится в системе мадридского «Реала» с 2016 года. В минувшем клубном сезоне полузащитник провёл 49 матчей и забил девять мячей.

Ранее в испанской прессе возникали слухи о возможном уходе Вальверде из «Реала» на фоне драки с одноклубником Орельеном Тчуамени на одной из тренировок мадридского клуба.

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