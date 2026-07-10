После матча Франции в Сети появилось первое изображение серии игрушек — «Диктатор Мбаппе»

Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных».

После матча в интернете появилось первое изображение серии игрушек — «Диктатор Мбаппе».

Фото: из соцсетей

Напомним, фанаты дали прозвище нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе диктатор. Связано всё с уверенностью фанатов, что у француза огромное влияние на процессы и внутри «Реала», и в сборной Франции. Якобы именно Мбаппе решает, кого купить, продать, выпустить в основном составе. Данная ситуация создала много популярных мемов.

Во встрече с Марокко Мбаппе отметился голом — это 20-й гол форварда в 20-м матче на чемпионатах мира. До рекорда форварда сборной Аргентины Лионеля Месси остался один мяч.

Кроме того, Килиан установил уникальное достижение по результативным действиям на чемпионатах мира — он достиг отметки в 10+ результативных действий на двух чемпионатах мира подряд. Также нападающий стал первым футболистом в истории, забившим не менее восьми голов на двух разных чемпионатах мира.