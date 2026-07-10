Журналист Хоукинс рассказал о состоянии лодыжки Мбаппе после матча с Марокко

Тренерский штаб сборной Франции намерен тщательно контролировать состояние лодыжки нападающего и капитана Килиана Мбаппе, удар по которой он получил во втором тайме матча с Марокко (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. При этом в стане «трёхцветных» не сомневаются, что форвард сможет принять участие в полуфинале мирового первенства. Об этом сообщает Фабрис Хоукинс на странице в социальной сети X.

По информации источника, Мбаппе получил удар по лодыжки, которая была повреждена в 2020 году. Несмотря на улучшение ситуации с того момента, её состояние остаётся нестабильным.

Мбаппе был заменён на 77-й минуте встречи с Марокко.

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