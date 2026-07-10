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Журналист Хоукинс рассказал о состоянии лодыжки Мбаппе после матча с Марокко

Журналист Хоукинс рассказал о состоянии лодыжки Мбаппе после матча с Марокко
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Тренерский штаб сборной Франции намерен тщательно контролировать состояние лодыжки нападающего и капитана Килиана Мбаппе, удар по которой он получил во втором тайме матча с Марокко (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. При этом в стане «трёхцветных» не сомневаются, что форвард сможет принять участие в полуфинале мирового первенства. Об этом сообщает Фабрис Хоукинс на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

По информации источника, Мбаппе получил удар по лодыжки, которая была повреждена в 2020 году. Несмотря на улучшение ситуации с того момента, её состояние остаётся нестабильным.

Мбаппе был заменён на 77-й минуте встречи с Марокко.

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