«Это был самый дорогой трансфер, который так и не случился». Клопп — о Мбаппе в 2016 году

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил, как клуб пытался подписать нападающего Килиана Мбаппе в 2016 году. В то время форвард выступал за «Монако».

«Это оказался самый дорогой трансфер, который так и не состоялся! Мы добрались до Ниццы, а семья Мбаппе поднялась на борт частного самолёта — там насчитывалось примерно пять комнат. Мы летали кругами, беседовали и ужинали, при этом старались держаться в тени. Впечатления остались отличные… но в конечном счёте Мбаппе всё‑таки перешёл в «ПСЖ», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году: сначала в аренду, потом клуб выкупил его за € 180 млн. В 2024 году футболист стал свободным агентом и подписал контракт с «Реалом» до 2029 года. Клопп руководил «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год.