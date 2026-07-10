Sport.es объяснил, почему «Реал» окончательно отказался от идеи с покупкой Родри

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес окончательно отказался от идеи с приобретением полузащитника «Манчестер Сити» Родри, поскольку экс-кандидат в президенты «сливочных» Энрике Рикельме называл испанского футболиста в качестве одного из главных игроков, которых он подпишет в случае победы на выборах. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ситуация схожа с подписанием экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду в 2009 году. Бывший президент «Королевского клуба» Рамон Кальдерон обещал приобрести португальского форварда и достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед» о его переходе. После победы Переса на президентских выборах в 2009 году он попытался отменить сделку по переходу Роналду, поскольку она ассоциировалась с именем Кальдерона, однако он не смог сделать это из-за уже имевшихся договорённостей. В случае с Родри отсутствуют какие-либо документы о его возможном переходе в «Реал».

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