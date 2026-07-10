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Ибрагимович объяснил, почему рассмеялся после незабитого пенальти Мбаппе в игре 1/4 финала

Ибрагимович объяснил, почему рассмеялся после незабитого пенальти Мбаппе в игре 1/4 финала
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Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович объяснил, почему рассмеялся после незабитого пенальти форварда национальной команды Франции Килиана Мбаппе в игре 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Я рассмеялся, когда все начали говорить о нереализованном пенальти. Почему? Потому что я уже всё это видел. Великие игроки опасны. Великие игроки, которые злятся, ещё опаснее. Марокко думали, что перевернули ход игры. Их вратарь отразил пенальти, толпа взорвалась ликованием, скамейка запасных праздновала… Но самая большая ошибка, которую можно совершить против суперзвезды, — это думать, что он опустит руки после неудачного момента. Именно тогда он становится безжалостным.

Я наблюдал за Мбаппе после нереализованного пенальти. Его язык тела нисколько не изменился. Ни паники, ни разочарования, ни страха. Он выглядел как человек, который уже решил, чем закончится эта история. Затем он забивает. Затем он создаёт голевой момент для ещё одного гола. Затем Франция спокойно выходит в полуфинал. Вот что делают элитные игроки: они наказывают сомнения», — приводит слова Ибрагимовича Footmercato.

Мбаппе не смог реализовать пенальти на 28-й минуте встречи, назначенный за фол на нём в исполнении защитника марокканцев Нуссайра Мазрауи.

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