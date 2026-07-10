«Превосходили нас во всех аспектах». Буну — о поражении сборной Марокко от Франции на ЧМ

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года от Франции (0:2).

«Мы столкнулись с превосходящей командой, это факт. Даже тактически мы не смогли реализовать своё преимущество, потому что они превосходили нас во всех аспектах.

Что ж, нам нужно это принять, вернуться к работе, перестроиться и поздравить наших соперников», — сказал Буну в эфире DSports Radio.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).