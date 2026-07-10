«Ливерпуль» может купить вингера Минте, «Брайтон» оценивает его в € 82-92 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» может сделать предложение о покупке крайнего нападающего «Брайтона» Янкуба Минте в течение двух недель. Мерсисайдцы рассматривают 21-летнего вингера в качестве альтернативы для Яна Диоманда из «РБ Лейпциг», с подписанием которого возникли трудности. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Брайтон» не стремится продавать Минте и оценивает его в £ 70-80 млн (€ 82-92 млн).

В минувшем сезоне Минте принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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