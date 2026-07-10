«Атлетико» отказался от трансфера хавбека из АПЛ из-за недовольства агентом — Globo

Мадридский «Атлетико» отказался от трансфера полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса, сообщает Globo.

По информации источника, испанский клуб согласовал с «волками» сделку за € 45 млн, а с игроком — условия контракта. Но в итоге «Атлетико» не стал подписывать Гомеса: клуб был недоволен агентом Жорже Мендешем. Причина — ранее Мендеш договорился с «Атлетико» о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, но тот в итоге оказался в «Реале».

Интерес к Гомесу также проявляют «Лидс», «Аталанта» и «Галатасарай».

В нынешнем сезоне хавбек провёл за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 35 млн.