«Рома» намерена арендовать вингера «Челси» с правом выкупа — журналист Педулла

Итальянский клуб «Рома» рассматривает возможность аренды вингера «Челси» Алехандро Гарначо. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла в соцсети.

Руководство «джаллоросси» внимательно следит за ситуацией с 22-летним аргентинцем в «Челси». Если новый тренерский штаб не будет рассчитывать на игрока, то «Рома» планирует сделать предложение об аренде с правом выкупа.

Гарначо выступает за «синих» с августа 2025 года — клуб купил его у «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока рассчитан ещё на шесть лет. Ранее сообщалось, что «Челси» понимает: приобретение аргентинца не оправдало себя.

В минувшем сезоне футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость Гарначо составляет € 28 млн.