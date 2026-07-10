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Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для Франции в 1/2 финала ЧМ-2026

Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для Франции в 1/2 финала ЧМ-2026
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для своей команды на стадии 1/2 финала ЧМ-2026. В четвертьфинале мирового первенства сборная Франции победила команду Марокко со счётом (2:0) и встретится с победителем пары Испания — Бельгия.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне всё равно. Если это Бельгия, значит, это Бельгия. Если это Испания, значит, это Испания. Посмотрим, что будет. Это полуфинал, в любом случае будет сложный матч», — приводит слова Мбаппе Marca.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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