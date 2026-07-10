Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для Франции в 1/2 финала ЧМ-2026

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для своей команды на стадии 1/2 финала ЧМ-2026. В четвертьфинале мирового первенства сборная Франции победила команду Марокко со счётом (2:0) и встретится с победителем пары Испания — Бельгия.

«Мне всё равно. Если это Бельгия, значит, это Бельгия. Если это Испания, значит, это Испания. Посмотрим, что будет. Это полуфинал, в любом случае будет сложный матч», — приводит слова Мбаппе Marca.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).