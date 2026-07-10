«Все уже считают нас проигравшими». Тренер сборной Бельгии — о матче с Испанией на ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о грядущем матче с Испанией (10 июля) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

«Мы знаем, что играем с одной из команд-фаворитов, знаем качества каждого игрока. Сила этой команды на протяжении примерно 20 лет заключалась в коллективном характере. Добавилось то, что они стали более сплочёнными, они не пропустили ни одного гола.

Наша команда сделает всё, чтобы забить. Хотим заявить о себе, не желаем просто терпеть, иначе нас ждёт вылет. Мы способны забивать голы, у нас вторая лучшая атака на чемпионате мира. Все уже считают нас проигравшими, но у нашей команды есть качества, которые она может продемонстрировать», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: