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«Все уже считают нас проигравшими». Тренер сборной Бельгии — о матче с Испанией на ЧМ

«Все уже считают нас проигравшими». Тренер сборной Бельгии — о матче с Испанией на ЧМ
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о грядущем матче с Испанией (10 июля) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что играем с одной из команд-фаворитов, знаем качества каждого игрока. Сила этой команды на протяжении примерно 20 лет заключалась в коллективном характере. Добавилось то, что они стали более сплочёнными, они не пропустили ни одного гола.

Наша команда сделает всё, чтобы забить. Хотим заявить о себе, не желаем просто терпеть, иначе нас ждёт вылет. Мы способны забивать голы, у нас вторая лучшая атака на чемпионате мира. Все уже считают нас проигравшими, но у нашей команды есть качества, которые она может продемонстрировать», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

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