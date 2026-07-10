Главное с ЧМ-2026 на 10 июля: Франция в полуфинале, проблема Англии, фурор близняшек
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Франция вышла в полуфинал турнира, у Англии возникла неожиданная проблема с одним из ведущих игроков, а португальские болельщицы-близняшки резко стали популярны.
Главное с ЧМ-2026 на 10 июля:
- Франция пробилась в полуфинал ЧМ-2026.
- Мбаппе установил уникальное достижение по результативным действиям на чемпионатах мира.
- Важный игрок сборной Англии подхватил кишечную инфекцию, он может пропустить ближайший матч.
- Хабиб Нурмагомедов оценил победу Франции над Марокко в четвертьфинале ЧМ.
- Касильяс предложил революционное решение проблемы пауз на «водопой» на ЧМ-2026.
- Сёстры-близняшки попали в кадр трансляции и произвели фурор на ЧМ-2026.
- Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для Франции в 1/2 финала ЧМ-2026.
- Журналист рассказал о состоянии лодыжки Мбаппе после микроповреждения в матче с Марокко.
- Блогерша выложила клип с дочерью, похожей на Холанда. У ролика — 60 млн просмотров за день.
- Мбаппе — о ситуации с пенальти в матче с Марокко: раньше с таким не сталкивался.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.
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