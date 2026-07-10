Главное с ЧМ-2026 на 10 июля: Франция в полуфинале, проблема Англии, фурор близняшек

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Франция вышла в полуфинал турнира, у Англии возникла неожиданная проблема с одним из ведущих игроков, а португальские болельщицы-близняшки резко стали популярны.

Главное с ЧМ-2026 на 10 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.