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Главное с ЧМ-2026 на 10 июля: Франция в полуфинале, проблема Англии, фурор близняшек

Главное с ЧМ-2026 на 10 июля: Франция в полуфинале, проблема Англии, фурор близняшек
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Франция вышла в полуфинал турнира, у Англии возникла неожиданная проблема с одним из ведущих игроков, а португальские болельщицы-близняшки резко стали популярны.

Главное с ЧМ-2026 на 10 июля:

  1. Франция пробилась в полуфинал ЧМ-2026.
  2. Мбаппе установил уникальное достижение по результативным действиям на чемпионатах мира.
  3. Важный игрок сборной Англии подхватил кишечную инфекцию, он может пропустить ближайший матч.
  4. Хабиб Нурмагомедов оценил победу Франции над Марокко в четвертьфинале ЧМ.
  5. Касильяс предложил революционное решение проблемы пауз на «водопой» на ЧМ-2026.
  6. Сёстры-близняшки попали в кадр трансляции и произвели фурор на ЧМ-2026.
  7. Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для Франции в 1/2 финала ЧМ-2026.
  8. Журналист рассказал о состоянии лодыжки Мбаппе после микроповреждения в матче с Марокко.
  9. Блогерша выложила клип с дочерью, похожей на Холанда. У ролика — 60 млн просмотров за день.
  10. Мбаппе — о ситуации с пенальти в матче с Марокко: раньше с таким не сталкивался.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут. А расписание матчей на сегодня доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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