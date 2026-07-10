Мбаппе — единственный футболист за 60 лет, причастный к 10 голам на двух разных ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей в четвертьфинальном матче ЧМ‑2026 с национальной командой Марокко (2:0). По данным OptaJean в соцсети, Мбаппе стал единственным футболистом за последние 60 лет, причастным к 10 голам в рамках двух разных чемпионатов мира:

2022 год: 10 прямых результативных действий (восемь голов, две передачи);

2026 год: 11 прямых результативных действий (восемь голов, три передачи).

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.