Вингер «Бока Хуниорс» отклонил предложение ЦСКА с зарплатой € 4 млн в год — Романо

Крайний нападающий «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос ответил отказом на предложение московского ЦСКА о переходе. Московский клуб был готов платить 24-летнему футболисту € 4 млн в год по пятилетнему контракту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Себальос согласовал условия личного соглашения с «Наполи». Сделка по переходу аргентинца в итальянский клуб будет зависеть от продажи футболистов нынешнего состава. Первое предложение неаполитанцев составит $ 10 млн (€ 8,7 млн).

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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