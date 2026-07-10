Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Бока Хуниорс» отклонил предложение ЦСКА с зарплатой € 4 млн в год — Романо

Вингер «Бока Хуниорс» отклонил предложение ЦСКА с зарплатой € 4 млн в год — Романо
Комментарии

Крайний нападающий «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос ответил отказом на предложение московского ЦСКА о переходе. Московский клуб был готов платить 24-летнему футболисту € 4 млн в год по пятилетнему контракту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Себальос согласовал условия личного соглашения с «Наполи». Сделка по переходу аргентинца в итальянский клуб будет зависеть от продажи футболистов нынешнего состава. Первое предложение неаполитанцев составит $ 10 млн (€ 8,7 млн).

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
ЦСКА, а не «Спартак» ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» по 23-летнему вингеру — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android