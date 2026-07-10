Агкацев — об уходе Сперцяна из «Краснодара»: мне обидно, Эдик был моим лучшим другом

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на уход Эдуарда Сперцяна в саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Эдик, бесспорно, лидер команды, человек, который приносил результат и делал разницу. Заменить его будет тяжело. Мне, конечно, вдвойне обиднее, потому что он был моим лучшим другом в команде», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.