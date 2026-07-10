Мбаппе причастен к 11 голам на ЧМ‑2026 — это лучший показатель с 1970 года

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и результативной передачей в четвертьфинальном матче ЧМ‑2026 с национальной командой Марокко (2:0). Мбаппе стал причастен к 11 голам на турнире (восемь голов, три результативные передачи). Это лучший показатель среди игроков на одном ЧМ с 1970 года — тогда Герд Мюллер (Германия) отметился 10 голами и тремя передачами. Данные приводит ОptaJoe в соцсети.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.