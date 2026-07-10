Дембеле рассказал, какой совет ему дал Мбаппе перед голом в ворота Марокко

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле рассказал, что получил совет от капитана команды Килиана Мбаппе перед тем, как поразить ворота Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Дембеле забил с передачи Мбаппе.

«Килиан за две-три минуты до [гола] сказал мне оставаться в центре, что как только у нас появится возможность, мы перейдём в контратаку. Это и произошло. Затем он тоже совершил очень хороший рывок, чтобы создать пространство. Я увидел, что у меня появилось немного свободного пространства, постарался нанести удар по воротам, и всё сработало», – приводит слова Дембеле RMC Sport со ссылкой на телеканал M6.

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