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Дембеле рассказал, какой совет ему дал Мбаппе перед голом в ворота Марокко

Дембеле рассказал, какой совет ему дал Мбаппе перед голом в ворота Марокко
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле рассказал, что получил совет от капитана команды Килиана Мбаппе перед тем, как поразить ворота Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Дембеле забил с передачи Мбаппе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Килиан за две-три минуты до [гола] сказал мне оставаться в центре, что как только у нас появится возможность, мы перейдём в контратаку. Это и произошло. Затем он тоже совершил очень хороший рывок, чтобы создать пространство. Я увидел, что у меня появилось немного свободного пространства, постарался нанести удар по воротам, и всё сработало», – приводит слова Дембеле RMC Sport со ссылкой на телеканал M6.

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